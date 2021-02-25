Cem Uzan: Erdoğan bir daha aday olamaz

Genç Parti'nin kurucusu ve 11 yıldır yurtdışına yaşayan Cem Uzan, "Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz. Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Cumhurbaşkanı? Diyemez, çünkü anayasa net." dedi.

Zanka TV’de yayımlanan Ferit Atay’ın sunduğu Sorgulu Yorum programına bu hafta, Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan konuk oldu.

Uzan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Gayet basit. Reform falan bunların hepsini kaldırın atın kenara. Yeni anayasa bir nedenden dolayı konuşuluyor; mevcut anayasaya göre bir kişi sadece 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz. Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Cumhurbaşkanı? Diyemez, çünkü anayasa net. Tek tur, ikinci tur konularına girmiyorum ben daha orada da bazı manipülasyonlar yapılacak ama onlar alt başlıklar. Aslında halktan, milletten gizlenen tek bir amaç var; o da Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor.

Bakın Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki, ‘2023 senesinde Cumhur İttifakı’nın adayı bizim için Recep Tayyip Erdoğan’dır’. Sayın Bahçeli anayasayı bilmeden mi konuşuyor? Hayır. Sayın Bahçeli anayasayı çok iyi biliyor, o maddenin de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Anayasa kaç defa değiştirildi? Siz bile hatırlamıyorsunuzdur, ben de hatırlamıyorum baya bir değişti. En son 2017’de değiştirildi. Sayın Erdoğan, 2017’de değiştirilen anayasayı sen yazdın. Senin kurmayların yazdı. Sen de çıktın bu anayasayı pazarladın, milleti ikna ettin anayasa yürürlüğe girdi. Şimdi niye değiştiriyoruz tekrardan? Bu imar planı değil ki, bir ülkenin anayasasından bahsediyorsunuz. Türkiye’de artık Sayın Erdoğan’ın vesayetinin hakimiyeti var. Uluslararası devlet hukukunda meşruiyet, meşru olma terminolojisi var. Bu çerçeveden baktığınızda, zırt pırt kendisi için anayasa değiştiren başka devlet başkanları da gelmiştir dünyada ama bunların hepsi, uluslararası platformlarda hem kendileri hem de devletleri meşruiyetlerini kaybetmişlerdir"