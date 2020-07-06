Cem Uzan: Demirtaş serbest bırakılmalı; Osman Kavala neden hapiste?

2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, "Türkiye'de adalet var mı?" diye sorarken, iş insanı Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Uzan, iktidar olması durumunda siyasi tutukluluklara son verileceğini belirtirken, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumlarıyla ilgili de konuştu. "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride?" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken, Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını da iddia etti.