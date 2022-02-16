Cem Uzan'dan Bahçeli'nin 'kamulaştırma' çağrısına yanıt: Tıpış tıpış bu sözleşmeler yürürlükte kalacak

Cem Uzan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap vererek, "Kamulaştırma yapamazlar. Bütün bu sözleşmelerin hepsi Londra’da tahkime bağlı. Kılına dokunamazsınız bu sözleşmelerin. Tıpış tıpış bu sözleşmeler yürürlükte kalacak" dedi.

Fransa'da yaşayan Cem Uzan, sosyal medya hesabından elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına yapılan zammın sebebinin elektrik şirketlerini kurtarmak olduğunu söyleyen Uzan şunları kaydetti:

"Öz sermaye 0, borç %100. Döviz patlayınca hepsi battı. Bunlar döviz kredisini ödeyebilsinler diye vur vatandaşın sırtına. Dağıtım şirketleri sahiplerinin çoğu gerekli sermayeden yoksundu. Ne yaptılar? Gittiler Londra’ya aldılar krediyi verdiler devlete. Londra’daki bankaların istediği şartlarla Enerji Bakanlığı ile sözleşme yaptılar. Özelleştirilen malı aldılar. Hazine garantisi gibi bir şeydir bu. Yüksek elektrik faturalarının sebebi dağıtım şirketlerini kurtarma operasyonudur."

"2.35 sente elektrik şirketlerine elektrik satmayı bırakın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elektrik dağıtımını kamulaştırma açıklamasına da değinen Cem Uzan, Gerçektivi adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada "Kamulaştırma yapamazlar. Bütün bu sözleşmelerin hepsi Londra’da tahkime bağlı. Kılına dokunamazsınız bu sözleşmelerin. Tıpış tıpış bu sözleşmeler yürürlükte kalacak. Sizin yapacağınız şey, 2.35 sente elektrik şirketlerine elektrik satmayı bırakın. Ya diyeceksiniz ki ben sana 2.35’ten veriyorsam 60 milyar kilovat saati, üzerine koyarsan yüzde 30 karına o fiyattan satacaksın deyip tarifeyi ona göre belirleyeceksin" diye konuştu.

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak ortak mükellefiyettir."