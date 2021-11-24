Cem Uzan: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir

Döviz kurunun rekor artışı sonrası Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir" dedi.

Türkiye'deki mal varlıklarına ve şirketlerine el konulan Cem Uzan'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak doların 13 TL'yi aşmasını yorumlayan Uzan, "Doların 10 TL'yi 15 TL'yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası'nı daha da değersizleştirecekler" ifadelerine yer verdi.