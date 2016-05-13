Cem Uzan yine reddedildi

Firari işadamı Cem Uzan'ın el konulan ÇEAŞ ve KEPEZ nedeniyle Uluslararası Tahkim'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na açmak istediği 2 milyar 500 milyon Euroluk tazminat davasını reddetti. Uzan'ın ret kararına yaptığı itiraz da kabul görmedi.

Enerji Bakanlığı kaynakları, “Cem Uzan'ın Türkiye aleyhine Tahkim'de açtığı davanın hakem heyeti tarafından reddine ilişkin itirazı reddedildi” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kararın ardından “Kararda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Ülkemizin çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Karar, Türkiye'nin tezlerinin ve Bakanlığımızın haklılığını bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yapmıştı.