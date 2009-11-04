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Yaşam

Cem Uzan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cem Uzan, ''Hürriyeti tahdit suçunu işlemeye azmettirmek''ten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

04 Kasım 2009 02:00

Cem Uzan ve beraberindeki 20 kişinin, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Uzan ailesinin eski çiftliğine baskın düzenledikleri iddiasıyla açılan davada, Cem Uzan, ''Hürriyeti tahdit suçunu işlemeye azmettirmek''ten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
     Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Uzan ailesine ait eski çiftliğe 20 kişiyle baskın düzenlediği iddiasıyla yargılanan Cem Uzan ve 20 kişi hakkındaki karar açıklandı.
     Karara göre, Uzan, ''Hürriyeti tahdit suçunu işlemeye azmettirmek''ten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan ve 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılan 20 kişinin cezası ise mahkemece ertelendi.
     Uzan ve 20 kişi hakkında, 2004 yılında çiftlik baskını nedeniyle açılan davada, ''hürriyeti tahdit, bu suça azmettirme'' ve ''hakkı olmayan mala tecavüz'' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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