Cem TV'de değişim 18 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL(DHA) - CEM TV yeni yayın dönemiyle ilgili açıklamada bulunarak program içeriklerinin zenginleştirildiğini , yeni yayın döneminde izleyicisinin karşısına daha güçlü ve daha renkli bir içerikle çıkmaya hazırlandıklarını açıkladı.

CEM TV yeni yayın dönemi ile ilgili şu bilgileri paylaştı; \"Kurulduğu günden bu yana bağımsız, tarafsız çizgisinden ve çağdaş, demokratik değerlerden taviz vermeden yayın hayatını sürdüren CEM TV, 18 Eylül\'de yeni yayın dönemiyle izleyicisinin karşısına daha güçlü ve daha renkli bir içerikle çıkmaya hazırlanıyor. CEM TV izleyicileri 18 Eylül\'den itibaren birbirinden farklı ve zengin içerikli programlar, gelişmeleri en doğru şekilde öğrenebilecekleri haber bültenleri ve toplumun farklı seslerini dile getirecek konuklarla buluşacak.Yeni yayın döneminde Can Ataklı, Ünal Karahasan, Dinç Çoban, Dr. Nimet Elif Uluğ, İbrahim Sözen, Şeyma Dumrul, Aydın Göynü, İsmail Pehlivan gibi isimler CEM TV ekranlarında olacak.\"

GÜNDEME FARKLI BAKIŞ

\"Can Ataklı, \"Halk Soruyor\" programıyla yerel yönetimlerin karnesini tutacak. Belediyelerin vaad ettikleri, yapabildikleri ve yapamadıkları bu programda ortaya konacak. Yeni yayın döneminde CEM TV\'nin yeni ekran yüzlerinden biri de Ünal Karahasanoğlu olacak. Bilim, felsefe ve sanat üzerine tartışmalar Karahasanoğlu\'nun sunacağı \"Düşünce Akademisi\" programında izleyici ile buluşacak. İbrahim Sözen, \"2019’a Doğru\" programında siyasete yön veren, siyaseti, yorumlayan konuklarla Cem TV’de olacak. Ana akım medyanın görmediği birçok konu da CEM TV ekranlarında kendisine yer bulacak. Dinç Çoban, \"Yol Bizim\" programıyla saklanmak istenen gerçeklerin peşinde olacak. Sosyal sorumluluk projeleri ve bu alandaki akademik gelişmeler Suat Özçağdaş\'ın sunumuyla \"Arayış\" programında kendisine yer bulacak.\"

DOĞRU HABERCİLİK ANLAYIŞI

\"CEM TV izleyicileri yeni yayın döneminde de doğru haber için aynı frekansta kalacak. Gündemin sıcak başlıkları ve ayrıntılar; stüdyo konukları ve canlı bağlantılarla Gülseren Yıldırım Bakır’ın sunduğu ana haber bülteninde olacak. Öğle bülteninde ise Ezgi Aşıcı ekranda olacak. Haftasonu ana haber bülteni ise Ebru Güngör’ün sunumuyla ekrana gelecek. Bilge Sebilcioğlu, hafta içi her sabah “Hayatın Getirdikleri”nde yeni günün gündemini, gazete başlıkları ve haberlerle izleyiciye aktaracak. Nilgün Bakkaloğlu, \"Yaşamın İçinden\" programıyla haftasonunun nabzını, gazetelerin yazdıklarını ve satır aralarını izleyici ile paylaşacak.\"

KÜLTÜR, SANAT, TARİH, EDEBİYAT

\"CEM TV\'nin sanata verdiği değer, yeni yayın döneminde katlanarak artıyor, mevcut programlara yenileri ekleniyor. \"Türkü Name\" programıyla Aytaç Karausta \"Türküler Dilimiz, Türküler Sevdamız\" diyerek izleyici ile buluşacak. Aynur Haşhaş\'la \"Sırlı Ezgiler\", Mehmet Ekinci ile \"Türkülerin Dili\" ve Aydın Elvin\'le \"Bizim Eller\" notaların ahengini ekranlara taşıyacak. Her hafta farklı bir yazarın konuk olacağı \"Kitapsız Dönmesin Dünya\", Murat Bulut\'un sunumuyla CEM TV ekranında yerini alacak. Dr. Nimet Elif Uluğ, tarihin az bilinen ilginç konularını farklı bir formatta \"Dünden Bugüne\"de ele alacak. Funda Erzurumluoğlu, felsefe, kişisel gelişim ve sanat sohbetleri ile \"Kahve Bahane\" diyecek. \"Çevre Dosyası\" programıyla Şeyma Dumrul, çevre sorunlarını ve çözüm yollarını anlatacak. 12 yıldır CEM TV ekranlarında olan “Reçete”, Ercan Köse\'nin sunumuyla sağlık sorunlarının reçetesini yazacak. Bir diğer sağlık programı \"Sağlık Çevresi\" Berat Aşıcıoğlu Özsan\'ın sunumuyla ekrana gelecek. Yeni yayın döneminde CEM TV\'de bir de moda programı olacak. Aydın Göynü, modanın \"Aykırı Renkler\"ini izleyici ile buluşturacak.\"

İNANÇLA GERÇEĞE

\"CEM TV izleyicileri, perşembe günleri inançların musahipliğine tanık olacak.İsmail Pehlivan, \"İkrar\" programıyla Alevilikle ilgili bilinmesi gereken pek çok konuyu işleyecek.Ali Demirtekin ve Selahattin Özgündüz, \"İnanç Dünyamız\" programıyla CEM TV izleyicisi ile buluşacak. Nusayriler, Mevleviler Cem TV’de kendini ifade etme olanağı bulacak.\"

(FOTOĞRAFLI)