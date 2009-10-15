Cem testereyi hatırlayamadı!

Cem Garipoğlu, savcılara verdiği ek ifadesinde Münevver Karabulut cinayetinde kullandığı testereyle ilgili sorulara ‘Hatırlamıyorum’ yanıtını verdi



Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu savcılara ek ifade verdi. Savcılar, Garipoğlu’na okul yıllarını ve Karabulut’un kafasını kesmek için kullandığı testereyle ilgili ayrıntıları sordu.



Testereyle ilgili detayları hatırlamadığını söyleyen Garipoğlu, ifadesinin alınmasının ardından kemik yaşının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Maltepe Çocuk Cezaevi’nden dün sabah Sirkeci’deki İstanbul Çocuk Mahkemeleri’ne getirilen Garipoğlu, avukatlarının katılımıyla soruşturmayı yürüten savcılar Mustafa Öztürk ve Faruk Erşen Yılmaz’a ifade verdi.

Psikologların da katıldığı ifadesi sırasında Garipoğlu’na okula ne zaman başladığı ve okul yıllarıyla ilgili sorular soruldu.



Susma hakkını kullandı



Geçmişiyle ilgili soruları yanıtlayan Garipoğlu, Münevver Karabulut’un kafasını gövdesinden ayırmak için kullandığı testereyle ilgili sorulara ise “Hatırlamıyorum” demekle yetindi. Savcılar, Garipoğlu’ndan nalburdan aldığı testereyi koyduğu poşetin rengini de öğrenemedi. Garipoğlu, bazı sorularda ise susma hakkını kullandı. Sorular karşısında terlediği öğrenilen Garipoğlu’na olay anı da anlattırıldı. Garipoğlu bu konudaki eski ifadelerini yineledi.



Kemik yaşı tespit edilecek



Garipoğlu, ek ifadesinin ardından kemik yaşının kesin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda, Garipoğlu’nun 18 yaşın altında olduğu belirtilmişti.

Garipoğlu’nun avukatı Aytekin Kaya, soruşturma dosyası üzerindeki gizlilik kararının devam ettiğini belirterek, müvekkilinin ifadesiyle ilgili bir açıklama yapamayacağını söyledi. Garipoğlu, Adli Tıp Kurumu’nda yaklaşık 40 dakika süren işlemlerinin ardından yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi’ne götürüldü.