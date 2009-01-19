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'Cem şişirilmiş bir balon'

Mustafa Altıoklar "AROG" ve "Recep İvedik" filmlerine ağır eleştirilerde bulundu.

19 Ocak 2009 02:00

Mustafa Altıoklar "AROG" ve "Recep İvedik" filmlerine ağır eleştirilerde bulundu.

Yönetmen Mustafa Altıoklar, TED Ankara Koleji Söyleşi Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Altıoklar, konuşmasında "AROG" ve "Recep İvedik" filmlerine ağır eleştirilerde bulundu. Sinemanın bir sanat dalı olduğunu belirten Altıoklar, iyi bir filmin yan hikâyeler taşıdığını ifade etti.

"Recep İvedik"in hiçbir yan ifade taşımadığını ve dümdüz bir film olduğunu savunan Altıoklar, "Sanatla alakası olmayan, aptal saptal bir film. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, iki saçma film yaptı, siz de bu filmlere gidip güldünüz. Siz gülerken onlar da kasalarını doldurdu" dedi.

Mustafa Altıoklar "AROG" ve "Recep İvedik" filmlerine ağır eleştirilerde bulundu: Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, iki saçma film yaptı. Cem'i entellektüeller bir halt zannetti. Entellektüeller anladı ki Cem şişirilmiş bir balon. Onlar desteklerini çekince Yılmaz saçma sapan bir hayal kırıklığı yaşadı...

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