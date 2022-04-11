Cem Say: Hürriyet'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 365 hocası tarafından imzalanan ilanı basmayı reddettiğini biliyor muydunuz?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nin 365 hocası tarafından imzalanan “Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş dekanları görevlerine iade edilsin” başlıklı duyuruyu içeren ilanı basmayı reddettiğini duyurdu.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet 'gazete'sinin Boğaziçi Üniversitesi'nin 365 hocası tarafından imzalanan duyuruyu içeren bu ilanı basmayı reddettiğini biliyor muydunuz?" ifadesini kullandı.

Akademisyenler, "Üniversitemize bir yılı aşkım süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında son 40 yılda kurumumuzun senato ya da yönetim kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin açıklamasını destekliyoruz.” dedi.