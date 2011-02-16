Cem Özer'den 14 Şubat misillemesi

T24 - Cem Özer, 14 şubat gününü geçirdiği mekan yüzünden “Eski eşine nispet mi yapıyor?” sorusunu akıllara getirdi.







Misilleme şüphesi







Cem Özer, 14 şubat gününü adını vermek istemediği kız arkadaşıyla Bebek’te geçirdi. Özer’in buluşma mekanı olarak eski eşi Nurgül Yeşilçay ile Mithat Can Özer’in ilk kez birlikte görüldüğü mekanın tam karşısındaki adresi seçmesi, “Misilleme yapıyor” iddialarına yol açtı.





Altı saat oturdu







Saat 19.00 sularında, Yeşilçay’ın Özer’le ilk görüldüğü Lucca’daki mekanın karşı köşesinde bulunan Kitchenenette’e giren ünlü oyuncu, arkadaşıyla tam altı saat buradan ayrılmadı. Çıkışta kız arkadaşına çiçek de alan ünlü oyuncu “misilleme” iddialarını yalanladı.

Cem Özer, “şıpsevdi biri değilim, kolay kolay aşık olamam. Sevgililer Günü’nü de boş geçirdim, halimden memnunum” açıklamasıyla şaşırttı.



