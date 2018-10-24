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Cem Özer yoğun bakımda uyutuluyor

İSTANBULL, (DHA) OYUNCU Cem Özer'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı

24 Ekim 2018 18:47

İSTANBULL, (DHA) OYUNCU Cem Özer\'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane başhekimi Dr. Okan Özçeker imzalı açıklamada, \"12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Cem Özer, geçtiğimiz pazartesi günü yara iyileşmesi için görmekte olduğu hiperbarik oksijen tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken sara nöbet geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve tetkikler sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı prömotaraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip edilmesi planlanmıştır\" denildi.

 

 

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