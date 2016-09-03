Cem Özer: Tek pişmanlığım üçüncü evliliğim

Emre Saygı’nın Younow’dan canlı yayınlanan interaktif talk show programı “Hadi Be”ye Cem Özer konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Özer, en büyük pişmanlığı sorulduğunda “Bir tane büyük pişmanlığım oldu; o da üçüncü evliliğim. Keşke onu yapmasaydım. Çünkü bana maddi, manevi çok büyük zararlar veren bir süreçtir. Keşke yapmasaydım diyorum ama beni olgunlaştırdı" yanıtını verdi.

Cem Özer, ilk evliliğini 1984 yılında Sebla Pekcan ile yaptı.

Özer, 1989'da ikinci kez nikah masasına oturdu ve hayatını Selin Dilmen ile birleştirdi.

1994'te Esin Maraşlıoğlu ile üçüncü kez evlenen Cem Özer, son evliliğini 2004'te Nurgül Yeşilçay ile yaptı.