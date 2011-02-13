Cem Özer: Nurgül’ü gülerken görmek hoşuma gitti

T24 - Cem Özer, “Mithat Can’ın küçüklüğünü bilirim. Babası arkadaşım, annesini de severim” dedi. Cem Özer, bundan sonra evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

Altı yıllık eşi ve oğlu Osman Nejat’ın babası Cem Özer’den iki ay önce boşanan Nurgül Yeşilçay, Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer’le ilişki yaşamaya başladı. Cem Özer’in, eski eşinin ilişkisi hakkında ne yorum yapacağı merak ediliyordu. Özer, Yeşilçay’ın ‘hayatı doğal akışı içinde yaşadığını’ ve ilişki yaşamasını da normal karşıladığını söyledi:



İlişkisine karışmam

“Çekilen fotoğrafları gördüm. Ne söylenir ki böyle bir durumda? Ben önce kenara çekilip bakar, sonra kendimi dinlerim. Yani ben öyle yaptım, kenara çekildim ve ortada benimle alakalı pek bir şey olmadığını gördüm. Nurgül’ün ilişkileri içinde beni ilgilendiren tek taraf, oğlumuz Nejat’la olan ilişkisi. Onun dışında Nurgül’ün iş veya arkadaş ilişkilerine karışacak durumda ve pozisyonda değilim. ‘Yüreğinin götürdüğü yere’ git mantığıyla yaşayan bir adamım ben, onun hayatına karışıp yargılamam nasıl mümkün olur? Bana, aldığı her kararda onu desteklemek düşer. Nurgül’ü yargılayacak kelimeler asla ağzımdan çıkmadı, çıkmaz, çıkmayacak.”



Toza bulanırım toz kondurmam

“Nurgül benim kıymetlimdir, toza bulanırım yine de ona toz kondurmam. Nurgül’ü gülerken görmek hoşuma gitti. O böyle bir karar verdiyse ve mutluysa, bana ancak halt yemek düşer. Hayatı doğal akışı içerisinde yaşıyor, doğru olan da budur zaten. Ona ‘Otur çocuğuna bak’ diyemem. İnsanlar artık bu konuda yorum yapmaktan vazgeçsin. Nurgül’ün kimsenin yorumuna ihtiyacı yok. Nurgül belli bir zekaya, yeteneğe, duyguya ve özgürlüğe sahip. Mithat Can’la çekilen fotoğrafları beni rahatsız etmedi. Gördüğümde şoke olmadım. Hakim bizi boşadı, artık sizler de bizi boşayın, ne olur.”



Aşkın mimarı Sezen Aksu

Mithat Can Özer’i Nurgül Yeşilçay’la annesi Sezen Aksu’nun bir hafta önce tanıştırdığı ve ilişkilerine de destek verdiği öne sürüldü. Öte yandan aşkları Bebek’te görüntülenince ortaya çıkan Özer ve Yeşilçay, önceki akşam yine Bebek’te bir araya geldi. Uzun süre Bebek Taps adlı mekânda oturan ikili, samimi tavırlar sergiledi.



Artık evlenmem

Cem Özer, bundan sonra evlenmeyi düşünmediğini söyledi: “Dört kere evlendim, başaramadım. Artık evlenmem. Ama aşık olmayacağım demiyorum. Aşkı yaşamak ayrı, evliliği yaşamak ayrı. Kaz Dağları’na çekilecek halim yok.”