Cem Özer: Mithatcan elime doğmuş gibidir

T24 - Cem Özer'den 2 ay önce boşanan Nurgül Yeşilçay'ın Sezen Aksu'nun ses mühendisi olan oğlu Mithatcan Özer'le yeni bir aşka yelken açması magazin dünyasına bomba gibi düştü.



Muhabiri Mesut Yılmaz'ın çarşamba gecesi Bebek'te kare kare görüntülediği anlarda Yeşilçay ve Özer'in birbirlerinin gözlerinin içine bakıp romantik anlar yaşaması dikkat çekti. Yeşilçay'dan iki ay önce boşanan ve sadece 5 yaşındaki oğulları Osman Nejat için bir araya gelen Cem Özer ise eski eşinin gazetecilerin uğrak yeri olan Bebek'te üstelik kendisinden yıllardır hoşlanmadığı bilinen Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le samimi şekilde görüntülendiğine fotoğrafları görmeden inanmadı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mithatcan Özer için "Elime doğmuş gibi falandır" diyen Özer, şöyle konuştu:



"Mithatcan'la, hem de Bebek'te... Sanmıyorum. Öyle şey olur mu? Her yanımızda görünen bizim sevgilimiz mi olacak? Önceki gün ben de Bebek Kichenette'te bir oyuncu kızla yemek yedim. Şimdi görüşüyoruz, oturup konuşuyoruz. Hemen sevgili mi olduk? Sezen, Nurgül'ün arkadaşı... Mithatcan'la Nurgül de arkadaş... Siz arkadaşınızla sarılmaz mısınız? Bence öyle bir şeydir. Ayrıca Nurgül'ün Bebek Luca gibi bu kadar çok gazetecinin olduğu, yol ortası bir yerde öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Yok yok... Gizlenecek bir şey olmadığı için oraya gitmiştir. Mithatcan benim elime doğmuş gibi falandır. Aralarında bir şey yoktur ya da olur ama ben hiçbir şey demem ama yine söylüyorum sanmıyorum. Ayrıca artık beni de ilgilendirmiyor."



Özer dün de Yeşilçay'ın Bebek'teki Mithatcan ile yayınlanan fotoğraflarına bakmadığını söyledi ve "Görmedim, bakmadım. İlgilenmiyorum, böyle zamanlarda ne desen yanlış olur" diye konuştu.





Sezen Aksu: Her türlü müdahaleyi yakışıksız buluyorum



Londra'da yaşayan ve geçen hafta İstanbul'a gelen Mithatcan Özer'le Yeşilçay'ın ilişkisinin henüz yeni filizlendiği ortaya çıktı. Yeşilçay da bu nedenle henüz konuşmanın erken olduğunu düşünüyor. Öte yandan Yeşilçay'ın boşandıktan sonra daha da yakınlaştığı Sezen Aksu ile aralarından su sızmadığı öğrenildi. Aksu "Manevi kızım" dediği ve oğluyla yaşadığı ilişkisini de desteklediği Yeşilçay ile önceki hafta BKM'de sinema salonu kapatıp "Eyyvah Eyvah 2" filmini izledi. Aksu ve Yeşilçay'a sinemada Tarkan da eşlik etti. Aksu, oğlunun Yeşilçay ile samimiyetiyle ilgili soru üzerine "Özel hayattır. Her türlü müdahaleyi yakışıksız buluyorum. Görüş bildirecek bir durum görmüyorum" demekle yetindi.