Cem Özer: Ben marksist ve komünistim

1990'lara damgasınıvuran Laf Lafı Açıyor programıyla yeniden ekrana dönen Cem Özer sınırsız özgürlükten yana olduğunu söyleyerek "Ben Marksist ve komünistim" dedi.

Bir Gün Gazetesi'nde yer alan habere göre Hukuk fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakan Özer, bu tercihini, "Hukuk sisteminin benim değer yargılarım ve düşüncelerimle hiç örtüşmediğini anladım" diyerek açıkladı.

Özer bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Hukuk bir insanın masumiyetine ve aksi ispat edilmediği sürece suçsuz olduğuna yani adalet mekanizmasının doğru işlemesine olanak tanıyan bir mantığa oturmalıdır. Yani hiç kimse haksız yere suçlanmamalıdır. Delil diye sunulan saçma sapan uydurmasyon şeylerle insanların mahkum edilmesi kadar hakkaniyetsiz bir durum olamaz. Eğer ortada bir şüphe varsa masumiyet lehine kullanılmalı. Bize öğretilen şey buydu. Bu ülkede kanun var, adalet yok. Kanunlar sadece kağıt üzerinde kalmış durumda. Bu da egemenlerin işine gelmiyor tabii."

Özer görüşlerini dile getirdiğinde herkesin kendisini CHP 'li sandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: " CHP bana çok sağ kalıyor aslında. En doğruyu söylemek gerekirse ben bir komünistim, bir Marksistim. Ben sınırsız özgürlüklerden yanayım. Özgürlükler 'ama' ile kesilemez."

Özer, TV Em'de 'tiryaki' seyircilerle buluşmaktan da çok memnun. Laf Lafı Açıyor'un klasik bir program olduğunu söyleyen Özer "Programda değişen bir şey var mı' diye sorarsanız yenilik benim' diye anlatıyor.

Özer'in TV ekranlarının son dönemdeki durumu üzerine eleştirileri de var. "Her şeyin içinin boşaldığını düşünüyorum. Biz son kalelerdik. Direniyorduk. Ve küçümseniyoruz şimdi, esprilerin içinde gizli mesajlar olduğu için. Aslında mesaj verme derdinde de değildik. Sadece sanatın muhalif bir yanının olduğunu düşünüyorduk."