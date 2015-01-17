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Dünya

Cem Özdemir'e uyuşturucu yetiştirmekten soruşturma başlatıldı

Berlin Savcılığı’nın, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir hakkında "uyuşturucu maddesi yetiştirme" şüphesiyle soruşturma başlattığı öne sürüldü

17 Ocak 2015 21:52

‘’Bild am Sonntag’’ gazetesi, Berlin Savcılığı'nın soruşturma yapması için Federal Meclis Milletvekili de olan Cem Özdemir’in dokunulmazlığını kaldırdığını yazdı.

Haberde, ALS hastalığına dikkati çekmek için geçen yılın yaz aylarında başlatılan ve kısa süre içinde özellikle ünlüler arasında sosyal medya fenomeni haline gelen "buz kovası iddiasına" (Ice Bucket Challange) katılan Özdemir hakkında, evinin balkonunda bir kova suyu başından aşağı dökerken videoda görülen kenevir bitkisinden dolayı Berlin Savcılığı’nın soruşturma başlattığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Özdemir’in bu konuda endişe duymasının gerekmediği belirtilen haberde, soruşturmanın "önemsizlikten’" dolayı kısa zaman içinde durdurulacağı ifade edildi.

Söz konusu dönemde bu konuda yoğun tartışmalar yaşanmış ve Özdemir, görüntüdeki bitkinin kenevir olduğunu ifade ederek, "Yeşiller Partisi özgürlüğün dostudur. Özgür bir toplumda kişiler kenevir tüketmek istiyorsa bu bireyin kendisinin vereceği karardır" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya’da kenevir yetiştirmek ve böylelikle kenevir bitkisine sahip olmanın yasa dışı olduğu ifade edildi.

 

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