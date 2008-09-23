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Kültür-Sanat

Cem Özdemir'den Türkiye üzerine kitap

Alman Yeşiller Partisi eş başkanlık görevine aday olan Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, "Türkiye - Politika, Din, Kültür" adı altında Türkiye'yi anlatan bir kitap yazdı

23 Eylül 2008 03:00

Alman Yeşiller Partisi eş başkanlık görevine aday olan Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, "Türkiye - Politika, Din,Kültür" adı altında Türkiye'yi anlatan bir kitap yazdı.

Özdemir, 6 Ekimde piyasaya sürülecek kitap hakkında yayınevine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki gelişmelerin yurt içinde ve dışında herkesi şaşırttığını ve ülkenin anlaşılmasını zor hale getirdiğini savunarak, "Kitapla ilgili çalışmam bir çok şeyi daha iyi anlamamı sağladı. Umarım Türkiye ile ilgili sorularına cevap arayan diğer insanlara da yardımcı olur" dedi.

Kendisini iki farklı kültür arasında bir arabulucu olarak görüp görmediği sorusuna karşılık Özdemir, "iki ayağıyla Almanya'da durduğunu", ancak ailesi ve yakınlarının Türkiye'den gelmeleri sebebiyle Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu, kendisini tüm hayatı boyunca ilgilendireceğini ve bunun sadece siyasi amaçlı olmayacağını kaydetti.

Türkiye'de birçok şeyin kendisini cezbettiğini, diğer bazı olayların ise kendisini ürküttüğünü belirten Özdemir, "Bu olayları birbirleriyle bağdaştırmak ve nedenlerini öğrenmek istiyorum. Ne kadar öğrenirsem, o kadar daha bilmek ve bunları anlatmak istiyorum" diye konuştu.

Özdemir, özellikle Almanya'da yaşayan Türk gençlerini düşündüğünü ve kendi kızının da büyüdüğünde Türkiye'yi daha iyi anlamasını istediğini ifade ederek, bu kitabı yazarken bazen uykusuz geceler geçirdiğini, ancak kitabı büyük bir zevkle de yazdığını söyledi.

"Almanya'da 5, 6 ya da 7. kuşağın günlük yaşantısının ne şekilde olmasını istiyorsunuz?" sorusuna karşılık Özdemir, Türk gençlerinin kafalarında eski bir Türkiye imajı yerleştirmelerini ve kendilerini Almanya'da kurban rolünde görmelerini istemediğini belirtti ve yabancıların, atalarının ülkeleriyle doğal ilişkiler geliştiren iyi Alman vatandaşları olmalarını dilediğini kaydetti.

Özdemir, 256 sayfalık kitabında, Almanya'da yaşayan Türklerin yaşantısına da değiniyor ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türkiye'nin tarihi hakkında bilgi veriyor. Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini, ülke içindeki azınlıkların durumunu ve kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri inceleyen Özdemir, ayrıca eğitim sistemi, çevre sorunları ve turizm konularına değiniyor.

Berlin, Sindelfingen, Heilbronn, Essen, Münih, Reutlingen ve Ravensburg kentlerinde ekim ve kasım ayı içinde kitabının tanıtımını yapacak olan Özdemir, 14-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye'nin onur konuğu olacağı Frankfurt Kitap Fuarında da kitabını tanıtacak.

"Beltz & Gelberg" yayınevi tarafından piyasaya sürülecek kitabın fiyatı 19,90 Avro olarak belirlendi. Özdemir'in kitabından alıntılar okuduğu iki adet CD de 16,90 Avro'dan satılacak.

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