Cem Özdemir'den Başbakan Erdoğan'a üslup tepkisi

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'den Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına "Mevcut üslupla Türkiye toplumunun kutuplaşmasının önüne geçilemez" sözleri ile yanıt verdi.

Deutsche Welle Türkiye'nin haberine göre Özdemir, “Sayın Başbakan Erdoğan’ı doğru bulduğum kararları için övdüm, doğru bulmadığım kararları için ise eleştirdim. Bu tavrımı ileriki zamanlarda da sürdüreceğim. Mevcut tartışmalar ve siyasi durum, görünen o ki farklı seslere yer bırakmayacak kadar gerginleşmiş halde. Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin birbirlerine karşı aşırı üsluplarını sürdükleri ve birbirlerini dinlemedikleri müddetçe, Türkiye toplumunun kendi içinde kutuplaşmasının önüne geçilmesi imkânsız hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Kişisel sataşmalara cevap vermekten imtina ettiğini söyleyen Özdemir, “Karşılıklı saygıdan vazgeçilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da demokrasinin bir parçasıdır. Bu saygıyı, nasıl Alman şansölyesi Angela Merkel için savundum ise aynı şekilde Sayın Erdoğan’ın Almanya’da yapacağı konuşmanın en doğal hakkı olduğunu destekleyerek kendisine karşı da sergiledim” dedi.

Erdoğan ne demişiti?

Erdoğan grup toplantısında “Sözde bir Türk, oradaki bir siyasi partinin eş başkanı. Toplantımızın öncesinde ve döndükten sonra kullandığı ifadeler çok çirkin. Sen nasıl demokratsın? Sen nasıl düşünce hürriyetinden... Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'nın oraya gelmesi bu kadar rahatsız mı ediyor?” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca, “Orada vatandaşlarımızın bir kısmının olumsuz yaklaşımını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın hangi tür ifadelerle, nasıl yatıştırdığı ortada. Kusura bakma, senin sayın Merkel'e ne kadar saygı duyacağını biz biliriz. Ama biz saygıyı yerinde en güzel şekilde ifade etmesini de biliriz. Ama önce sen kökenin itibariyle, mensubu olduğun ülkenin Başbakanı'na bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Nerede milletvekili olursan ol, önce haddini bileceksin” demişti.

‘Almanya canavar gibi bekliyordu’

Erdoğan’ın Köln konuşmasını Zaman’a değerlendiren Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yuhalanmasının çok çirkin olduğunu, hafızalarda kalacağını ve ‘bedelini’ ödeyeceklerini söylemişti.

Özdemir, Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili olarak, “Bu noktadan sonra ağzıyla kuş tutsa maalesef öyle bir noktaya geldik ki bir şey değiştirmez artık. Sanki bir canavar geliyormuş gibi bir beklenti vardı Alman kamuoyunda. Türkiye’deki maden felaketi ve daha önceki konuşmalarından öyle bir resim oluştu ki insanlar neredeyse çocuklarını kilitleyecekler tehlikeden ötürü. Öyle müthiş bir korku oldu. Erdoğan, bundan sonra bu imajı kolay kolay değiştiremez. Türkiye’nin imajını da çok olumsuz etkiliyor. Son senelerde buralarda olumlu bir imaj vardı. O imaj tamamıyla çöktü, tersine döndü ve olumsuz bir Türkiye imajı oluştu. Erdoğan, bu olumsuz Türkiye’nin simgesi oldu” demişti.