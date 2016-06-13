Cem Özdemir tehditlere boyun eğmiyor



Ermeni soykırımı karar tasarısının Alman Federal Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ölüm tehditleri alan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı programda söz konusu tehditlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cem Özdemir, "Ne yazık ki tüm milletlerin içinde fanatikler var. Ama önemli olan onlara boyun eğmemek" dedi. Özdemir sözlerini, "Öfkelenen veya terbiyesizce açıklama yapanlar, karar metnini okumamış ve benim konuşmamı da dinlememişler demektir. Biz burada Almanya'nın sorumluluğundan söz ediyoruz, kimse bize bunu yasaklayamaz, Türkiye Cumharbaşkanı da dâhil!" diye konuştu.

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısının 2 Haziran'da Alman Federal Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, Özdemir'in de aralarında bulunduğu Türkiye kökenli milletvekilleri tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, vekiller Almanya'da polis korumasına alınmıştı.

"AB tartışması dürüstçe değil"

Cem Özdemir, soykırım kararı sonrası Türkiye ile Almanya arasında patlak veren diplomatik gerginliğe rağmen Türkiye'ye vize serbestisi tanınması taahhüdüne de bağlı kalınmasını istedi. Özdemir, "Vize görüşmeleri normal bir şekilde devam ediyor. Türkiye koşulları yerine getirdiğinde, vize zorunluluğunun da kaldırılması gerekir. Biz sözlerimizi tutuyoruz, Türk tarafının da tutmasını bekliyoruz" dedi.

Özdemir, Türkiye'nin AB üyesi olma yönündeki çabalarını ise 'dürüst değil' sözleriyle değerlendirdi. AB üyesi olmak için reformların yapılması gerektiğini belirten Özdemir, "Oysa bunun tam tersi yapılıyor. Türkiye günbegün AB'den uzaklaşıyor" dedi. Almanya'da bu konuda yürütülen müzakerelerin de dürüstçe olmadığını kaydeden Özdemir, "Dürüst olmak, Erdoğan'la, Türkiye'nin hâlihazırdaki tutumu ile AB üyeliği söz konusu olamaz demeyi gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.