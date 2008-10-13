Cem Özdemir meclise giremeyebilir

Avrupa'da siyaset yaşamında Türk asıllı en başarılı isim Cem Özdemir, dün parti oylamasında gelecek yıl parlamentoya girme şansını zora soktu.



Alman Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Eşbaşkan adayı Cem Özdemir, 2009'da yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olamadı. Partisinin önceki gün yapılan Baden- Württemberg eyaleti parlamento listesi için yarışan Özdemir önce altıncı sıradan aday oldu ve Winfried Hermann'la yarıştı.

Hermann'a karşı yarışı kaybeden Özdemir, ardından 8'inci sıraya aday oldu ancak rakibi Alexander Bonde'nin önüne geçemedi. İkinci yenilginin ardından çok sinirlenip salonu terk eden Özdemir, dün devam eden seçimlerde 10'uncu sıraya aday olmadı.

Yeşiller Partisi'nde bu durum Özdemir'in milletvekili seçilmesinin önünü kapadı. Bu durum partisinin eşbaşkanlığına aday olan Özdemir'e darbe olarak yorumlandı.



Yeşiller Partisi'nin Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Daniel Mouratidis, eyalet listesi seçimlerinin Özdemir'in eşbaşkanlık adaylığı açısından sorun teşkil etmeyeceğini söyledi ve "Cem Özdemir eşbaşkanlık için uygun bir aday. Eyalet listesi sonuçları Özdemir'in kişiliğine karşı olan bir şey değildi" diye konuştu.

Özdemir 10'uncu sıra için aday olmadı. Bu sıra için aralarında Almanya Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Memet Kılıç'ın da bulunduğu 6 aday yarıştı.

Avukat Kılıç, partisinin 10. sıra adayı oldu. 2005'te Yeşiller bu eyaletten 8 vekili Meclis'e sokmuştu.



Özdemir'in meclise girebilmesi için seçimde artık kendi bölgesini kazanması gerekiyor. Eğer başarılı olursa "doğrudan vekil" kuralına göre mecliste yerini alabilecek.

