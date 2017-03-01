Cem Özdemir: Erdoğan, Almanya'da konuşmak istiyorsa...

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, önceki gün tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da miting düzenlemesiyle ilgili tartışmalara değinen bir paylaşım yaptı.

Özdemir, Erdoğan’ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili Türkçe olarak attığı bir Tweet'te, “Erdoğan Almanya’da konuşmak istiyorsa, Türkiye’de tutuklu muhaliflerin ve gazetecilerin özgürce konuşmasına da olanak tanımalıdır” diye yazdı.

Özdemir, tweet'inin sonunda #FreeDeniz (Deniz’e özgürlük) etiketini de kullandı.