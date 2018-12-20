Cem Öğretir DAÜ'lü öğrencilerle buluştu

GAZİMAĞUSA,(DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir DAÜ’lü öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu.

Ünlü spiker katılımcılara söz konusu etkinlikte etkili iletişim, beden dili ve diksiyon ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Katılımcıları teker teker ve gruplar halinde sahneye çıkaran Cem Öğretir, beden dilinin nasıl olması gerektiği, bir insanın nasıl ikna edilebileceği ve özgüven konularını detaylı olarak ele aldı.

Katılımcıların kariyeriyle ilgili sorularını da yanıtlayan Cem Öğretir’in eğitimine katılım oldukça yoğun olarak gerçekleşti.

Eğitim, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından Cem Öğretir’e plaket takdiminde bulunulmasıyla ve katılımcıların sertifikalarını almasıyla birlikte sona erdi.