Cem, Münevver'in eski sevgilisiyle aynı cezaevinde!

Münevver Karabulut'un eski sevgilisi A.A ile katil zanlısı Cem Garipoğlu aynı cezaevine düştü.



A.A'nın, Garipoğlu'ndan intikam alacağı duyumu üzerine cezaevinde alarm var. Etiler cinayetinde öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu ile kızın eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. , aynı cezaevinde buluştu. Sabah gazetesinin haberine göre, Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesi 1.sınıf öğrencisi Ahmet Gökalp, 27 Nisan 2009 günü Beşiktaş'ta bıçaklanarak öldürüldü.Yani Etiler cinayetinden 2 ay sonra işlenen bu cinayetle ilgili iki arkadaş A.A. ile M.B. Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi. 'Bakışma' yüzünden çıktığı iddia edilen cinayetle ilgili Çocuk Mahkemesi'nde açılan davada şimdiye kadar iki duruşma görüldü.



Cem'i aramışlar



Cem Garipoğlu'nun da tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderilmesiyle ilginç gelişme yaşandı. M.B.'nin babası Fikri B., oğluyla birlikte yargılanan A.A.'nın Münevver Karabulut'un eski erkek arkadaşı olduğunu ve bu nedenle Cem Garipoğlu'na husumet duyduğunu iddia etti. M.B. ile A.A.'nın, Münevver'in öldürülmesinin ardından mahalle arkadaşlarıyla toplanarak sokak sokak Cem Garipoğlu'nu aradığını iddia eden Fikri B., şunları anlattı: "Oğlum bana 'Biz Cem'i yakalayıp adalete teslim edeceğiz' dedi. 'Karışmayın' diye nasihatta bulundum. Oğlum bana, arkadaşı A.A.'nın ilkokuldan arkadaşı olan Münevver Karabulut'a ilgi duyduğunu ve Cem'i de tanıdığını anlattı. A.A., Münevver'in eski erkek arkadaşıymış. Genç kız terk edince tedavi bile görmüş. Genç kıza platonik aşıkmış. Cem'in kızı bu şekilde öldürmesine çok kızdığını söylemiş. Çocuk aklı işte. Cem'in nerede kaldığını, hangi bara, hangi kafeye gittiğini bildiklerini anlatmıştı. Güya Cem'i bulup polise teslim edeceklermiş. Bir hafta Cem'i aramışlar." Cezaevinde ziyaret ettiği oğlu M.B'nin kendisine, A.A.'nın Cem Garipoğlu'ndan intikam alacağından bahsettiğini anlatan Fikri B. şöyle devam etti: "Bunları ben mahkemede anlattım. Tedbir alınmasını istedim. Bana 'özel yerde tutulduğunu' söylediler. Ne kadar özel yerde tutarlar bilemiyorum. Ben sadece A.A. ile Cem'in karşılaşmamasını ve aynı cezaevine konulmamasını istedim. A.A. sürekli ağlıyormuş. Psikolojisinin Münevver'den dolayı bozulduğunu biliyorum. A.A. ile Cem karşılaşırsa ya da aynı koğuşa düşerlerse çok kötü şeyler olabilir. A.A.'nın Cem'i yaşatmayacağını ve Münevver'e deliler gibi aşık olduğunu duydum."



Cezaevinde intikam demiş



Münevver'e aşık olan A.A'nın cinayetin ardından sokak sokak aradığı Cem Garipoğlu ile yolunun cezaevinde kesişmesi güvenlik önlemlerini daha da artırdı. Cem, 'intikam alacağını' söyleyen A.A'nın uzağındaki bir koğuşa alındı.

