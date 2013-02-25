T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cem Medya Grubu Başkanlığı'na Celal Toprak getirildi

30 yıldır habercilik yapan Celal Toprak, Cem TV, Cem Radyo ve Habercem gibi kanaların bulunduğu medya grubunu yönetecek.

25 Şubat 2013 15:01

Ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Cem Medya Grubu'na geçti. 30 yıldan bu yana çeşitli gazete ve televizyon kanallarında habercilik, yazarlık, programcılık ve yöneticilik yapan Toprak, Cem Medya Grubu Başkanlığı'na getirildi. Grupta Cem TV, Cem Radyo ve Habercem gibi markalar yer alıyor. Basın dünyasında çok sayıda meslek kuruluşunda görev alan Celal Toprak halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanlığını yapıyor. Son olarak Bugün Gazetesi ekonomi müdürü Olarak görev yapan Celal Toprak, Radyo 24'te Kent ve Yaşam adıyla program hazırlayıp sunuyor. Toprak, sektörle ilgili değişik konferansların yanı sıra 5 yıldan bu yana Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "'Ekonomi Haberciliği'' dersleri veriyor.

ETİKETLER

Cem TVCelal Toprak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24