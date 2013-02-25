Cem Medya Grubu Başkanlığı'na Celal Toprak getirildi

Ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Cem Medya Grubu'na geçti. 30 yıldan bu yana çeşitli gazete ve televizyon kanallarında habercilik, yazarlık, programcılık ve yöneticilik yapan Toprak, Cem Medya Grubu Başkanlığı'na getirildi. Grupta Cem TV, Cem Radyo ve Habercem gibi markalar yer alıyor. Basın dünyasında çok sayıda meslek kuruluşunda görev alan Celal Toprak halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanlığını yapıyor. Son olarak Bugün Gazetesi ekonomi müdürü Olarak görev yapan Celal Toprak, Radyo 24'te Kent ve Yaşam adıyla program hazırlayıp sunuyor. Toprak, sektörle ilgili değişik konferansların yanı sıra 5 yıldan bu yana Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "'Ekonomi Haberciliği'' dersleri veriyor.