Cem: Kuran okumak istiyorum hocam

Maltepe Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde 42 gününü dolduran Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu Kuran okumak isteyince, din görevlileri kendisine Hz. Yusuf'u telkin ederek, Zümer Suresi'ni okumasını önerdi.



Cem Garipoğlu geçtiğimiz hafta koğuşunda din görevlileri Mustafa Şahin ve Erdem Erdem ile görüştü. Garipoğlu görevlilere, "Bende iki Kuran var. Nasıl okuyacağım, nereden başlayacağım bilmiyorum" dedi. Sabah gazetesinin haberine göre, cezaevinin infaz koruma memurlarının da bulunduğu görüşmede Cem Garipoğlu'nun isteği karşısında şaşıran görevliler kendisine, "Hz. Yusuf hayatının bir bölümünü iftira yüzünden cezaevinde geçirmiş. Orada herkese yardım etmiş. Ondan merhameti, iyiliği, doğruluğu, şefkati, Zümer Suresi'nden ise sabırlı ve erdemli olmayı öğrenirsin" önerisinde bulundu.



Kuran okumak istiyor



Görevliler, "Bizim için Cem veya başka biri fark etmez. Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, çocukların isteği doğrultusunda böyle bir eğitim veriyoruz" dedi. Cem Garipoğlu'nun çok sessiz ve sakin bir çocuk olduğunu, tek başına bir koğuşta kaldığını belirten din görevlisi Mustafa Şahin, Cem Garipoğlu'nun kendisine, "Hocam daha önce Kuran'la hiç karşılaşmadım. İlk kez görüyorum. İçimden dualar ediyorum, Allah'a yalvarıyorum, beni affetmesini diliyorum. Ancak bu duaları daha bilinçli yapmak istiyorum. Bana yardım edin" dediğini anlattı. Görevliler Cem Garipoğlu ile yaptıkları görüşmedeki izlenimlerini şöyle aktardı: "Dışarıdaki Cem ile içerideki Cem arasında ciddi fark var. İçeride çok sakin, sessiz ve saygılı konuştu bizimle. Odasında küçük buzdolabı, televizyon, masa ve sandalye vardı. Daha çok haberleri izliyor. Ancak günlük gazete okumadığını ifade etti. Biz ona Zümer Suresi'ni okumasını önerdik. Nereleri okuması gerektiğini işaretledik. Tamamını nasıl okuyacağını da anlattık. Tekrar isterse görüşüp, onunla dini konularda sohbetler ederiz."



Servet ona zarar vermiş



2001'de yürürlüğe giren protokol çerçevesinde cezaevlerine görevli gönderdiklerini belirten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı da Cem Garipoğlu'nun talebi ve söyledikleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Cem, 'hayatımda hiç dini kitap elime almadım, ömrüm boyunca Kuran'ı görmedim' demiş. Bu bizim nesillerimizin büyük eksikliğidir. Medeniyetimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi oluşturan Kuran'ı her zaman öğretmeliyiz çocuklarımıza. Sahip olunan büyük servetlerin manevi donanım olmayınca hiçbir önemi, anlamı yoktur. Cem'e sahip olduğu bu olanaklar, servet zarar vermiş. Bu kadar büyük olanaklara sahip olmasaydı belki bu suçu işlemeyecekti. Görevlilerimiz öncelikle bu konularda kendisine bilgi verdi. Cezaevlerine üniversite mezunu arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Psikoloji ve iletişim alanlarında formasyonları var."