Star gazetesi ile Nisan 2016'da yolları ayrılan Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu.Küçük, İhlas Medya Grubu’na bağlı Türkiye gazetesi ile anlaştı.

TGRT Haber’de Fuat Uğur ile birlikte “Medya Kritik” programını sunan Küçük’ün köşe yazarlığına başlayacağı yarın gazetede duyurulacak.

Cem Küçük kimdir?

1978 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Cem Küçük İstanbul Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi Profil Yayınları’nda editör olarak çalışırken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, televizyon programlarına konuk oldu. Küçük, muhalefet ve medyadaki pek çok isme ilişkin yazılarıyla çok tartışıldı.