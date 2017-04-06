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Medya

Cem Küçük'ten Cumhuriyet'e tehdit: Gebereceksiniz!..

"Bizim tarafta da Kadri Gürsel'e acıyan var"

06 Nisan 2017 19:02

Gazeteci Cem Küçük, Cumhuriyet'in tutuklu yönetici, yazar ve avukatları hakkında 156 gün sonra hazırlanan iddianemeyle ilgili olarak "Bir numarada Can Dündar, Akın Atalay, Kadri Gürsel alçağı var. Bu üçü, bu üçünü var ya bunlara müebbet verip işi bitireceksin. Kadri Gürsel’e ceza mesela, Gürsel’e az ceza istemişler" dedi. Gazete çalışanlarına yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulunan Küçük, "Siz bu devlete ihanet ettiniz. PKK’yı savundunuz. FETÖ’nün gazetesi oldunuz. Bu paçavra gazete teröristleri savundu. Gebereceksiniz ama hukuk yoluyla, başka yollarla. Bunun şimdi hesabı soruluyor" ifadesini kullandı.

Aralarında Can DündarAkın AtalayAhmet Şık, Bülent UtkuKadri Gürsel ve Aydın Engin'in de olduğu 19 kişiye 'FETÖ' suçlaması yöneltilen iddianamede, bu kişilerin ByLock kullanıcılarıyla yoğun irtibatının olduğu öne sürülüyor. 

TGRT'de yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan Cem Küçük'ün ifadeleri şöyle:

“Bu gazete Kemalist bir gazete değil, Gülenist bir gazete. Bu gazeteyi şu an Fetullahçılar yönetiyor. 1 Numarada Can Dündar, Akın Atalay, Kadri Gürsel alçağı var. Bu üçü, bu üçünü var ya bunlara müebbet verip işi bitireceksin. Kadri Gürsel’e ceza mesela, Gürsel’e az ceza istemişler. 20 yıl diye geçiyor. Bunların çoğunun 43 yılla yargılanması doğru. O 9 kişi için zaten itirazlarımızı daha önce de söylemiştik ama bana kimse Can Dündar’ı, Akın Atalay hainini, Kadri Gürsel hainini savunmasın"

"Bizim tarafta da Kadri Gürsel'e acıyan var"

"Bizim tarafta da Kadri Gürsel’e acıyan var. Bir insanın 70, 80 defa Bylockçu biriyle konuşması normal mi? Siz bu devlete ihanet ettiniz. PKK’yı savundunuz. FETÖ’nün gazetesi oldunuz. Bu paçavra gazete teröristleri savundu. Gebereceksiniz ama hukuk yoluyla, başka yollarla. Bunun şimdi hesabı soruluyor. Can Dündar nerede şimdi? Almanya’ya gidiyor. Köpek gibi Alman pasaportuyla geziyor. Akın Atalay, Kaynak Holding’ten milyon dolar almışsın. FETÖ’cülerle yatıp, kalktın Kadri Gürsel, 113 tane görüşmelerin var. ‘Türk Devleti DEAŞ’a yardım etti’ diyorsun. Ondan sonra bu devlet sana hesap sormayacak ha. Biteceksiniz. Bittiniz zaten. Cezaevinde biteceksiniz...”

 

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Cem KüçüktehditCumhuriyet GazetesiKadri GürselCan DündarAkın Atalay

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