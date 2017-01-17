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Medya

Cem Küçük'ten Barış İnce'ye suç duyurusu

İnce, "Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın; ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz" demişti

17 Ocak 2017 18:42

Gazeteci Cem Küçük, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Barış İnce hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnce, gazetesinin çalışanlarına yönelik olarak  "PKK yanında saf tutmak neymiş göreceksiniz. Esad köpeği olmanın bedelini ödeyeceksiniz" diyen Cem Küçük'e tepki göstermiş, “Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın. Ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz" demişti.

Cem Küçük sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birgün gazetesi kapatılmalıdır. Hiçbir devlet aleni PKK ve türevi teröristleri savunan bir yayın organına müsaade etmez. Erk Acarer ve Barış Atay ettiğini tehditleri unutmayın. Bu devlet ve millet ettiğiniz lafları hukuk yoluyla size yedirecek. Beni tehdit eden Birgün yazarları... PKK yanında saf tutmak neymiş göreceksiniz. Esad köpeği olmanın bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerine yer vermişti.

Küçük'ün paylaşımlarına tepki gösteren Barış İnce ise "Bizde bir tane bile PKK savunan bulamazsın. Ama bu iftiralarınla bir arkadaşımıza zarar gelirse, biz seni buluruz. Yanlış anlaşılmasın dostlar. Tıpkı Cem Küçük'ünkiler gibi sadece birer öngörü bunlar. Bize bir zarar gelirse o da zarar görür gibi geliyor" demişti.

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