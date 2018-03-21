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Cem Küçük: Türk medyasında artık barış zamanı

Cem Küçük, satışın duyulmasının ardından "Doğan Medya'da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun" paylaşımında bulundu

21 Mart 2018 19:50

Gazete Türkiye yazarı Cem Küçük, Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılmasıyla ilgili olarak "Türk medyasında artık barış zamanı başlamıştır. Gidenlerin ardından küfretmek de doğru değildir. Ülkemize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.  Küçük, "Doğan Medya’da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar" dedi.

Sık sık Doğan Medya Grubu aleyhine açıklamalarda bulunan Cem Küçük, satışın duyulmasının ardından Twitter'da açıklama yaptı. "Net bilgi: Hürriyet dahil Doğan Grubu, Demirören’e satıldı" diyen Küçük, satışı 4 kişi hariç en tepe isimler bile 1.5 saat önce öğrendiğini söyledi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ı tebrik ederek "Aydın Doğan hem kendisi ve ailesi için hem vatanımız ve milletimiz için doğru iş yapmıştır" diyen Cem Küçük, "Amerikalılar CNN Türk markasındaki CNN lafzını geri çekmek için girişimde bulunmuşlar. Türkiyemize vız gelir tırs gider. O kanalın adı “DHaber” olur yoluna yerli ve milli kanal olarak devam eder.

Doğan Medya’da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar. Türk medyasında artık barış zamanı başlamıştır. Gidenlerin ardından küfretmek de doğru değildir. Ülkemize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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