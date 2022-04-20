Cem Küçük: "Türk devletiyle dalga geçeyim, sosyal medyadan istediğim ayarı çekerim" diyenler İbrahim Haskoloğlu’ndan ders alsın

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşan ve dün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na tepki gösterdi.

Küçük, Haskoloğlu'nun paylaşımında, "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Küçük, "Ülkemizin Cumhurbaşkanının ve İstihbarat Başkanının kimlik bilgisini servis eden kişi ya aptal bir piyondur ya da kullanışlı bir akılsızdır! Bunun, yanına kâr kalacağını sanan kişi düpedüz zekâ sorunu yaşıyordur..." dedi.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletiyle dalga geçeyim, sosyal medyadan istediğim ayarı çekerim" diyenler Haskoloğlu’ndan ders alsın. Nitekim İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikâyette bulundu.

Sanıyorum bundan sonra sosyal medyadan caka satamayacaktır! Saçma sapan algılar yapmayacaktır.

Haskoloğlu nezdinden genç arkadaşlara tavsiye: Hem AK Partili hem CHP’li olunmaz. "Benim devlet içinde etkili arkadaşlarım var" türü hava atılmaz. Öyle hava atan adamın forsunu iki dakikada indirirler!

Son not: Sosyal medyadan istediğiniz gibi atıp tutabilirsiniz. Ama millî güvenlik ve terör konularında ihlalde bulunursanız buranın "muz cumhuriyeti" olmadığını anlarsınız!.."

TIKLAYIN - İbrahim Haskoloğlu: Erdoğan ve Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaşan gazeteci tutuklandı