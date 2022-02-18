Cem Küçük: Tecrübe ettiğimiz bu ekonomik sıkıntılarda bile AK Parti anketlerde birinci, muhalefete hâlâ ilgi yok

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, muhalefeti, ekonomi başta olmak üzere Türkiye'deki sorunlarla ilgili çözüm sunmamakla eleştirdi.

Cem Küçük, yazısında "Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Şov’un önceki hafta yayınlanan bölümünde muhalefete bir eleştiri vardı. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılara dair hükûmetin neler yaptıklarını görüyoruz. Gübrede indirim, elektrik fiyatlarında düzenleme, doğalgaz yardımı, belediyelerin suda yaptığı indirim. Gıdada KDV’de yapılan yüzde 7’lik iskonto... Hepsini biliyoruz. Peki muhalefetten öneri duyan var mı? Bu pazartesi iktidarı şayet devralsalar mesela doları 10-11 liraya getirecek önerileri ne? Faizi artırmak dışında söyleyecekleri bir şey var mı? Enflasyonu düşürmek için hangi ekonomik tedbirleri alacaklar?" diye sordu.

Cem Küçük, "Cevap, 'Biz gelince güven gelecek.' Yani hiçbir şey yapmayacaklar ve güven kendi kendine her şeyi çözecek. Öyle mi? Dediklerine bakarsak öyle. Halk sizden öneri duymak ister. Tecrübe ettiğimiz bu ekonomik sıkıntılarda bile AK Parti bütün anketlerde birinci. Muhalefete hâlâ ilgi yok. Kısmen İyi Parti’de kıpırdanma var ama yeterli olmadığı görülüyor" düşüncesini dile getirdi.

Küçük, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın "muhalefetin bütüncül düşünmek zorunda olduğu ve bütün meselenin tüm alt parçalarına aynı anda çözüm tasarlamak gerektiği" düşüncesini dile getirdiği “Çılgın bir proje lazım” başlıklı yazısına atıfta bulundu.

Küçük, muhalefetin “Nasıl oluyor da, hâlâ iktidar değiliz ya da anketlerde birinci çıkmıyoruz” diye sormadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye’nin sorunlarına getirdikleri bir öneri ya da çare yok. Varsa yoksa şikâyet. Tartışma programlarında bile aynısını gözlemlemek mümkün. İhracat rekor kırıyor, tek güzel söz duyamıyoruz. Savunma sanayi müthiş ilerliyor, övmeye korkuyorlar. Şeker üretimi cumhuriyet tarihi rekoru kırmış, tek söz yok.

Üstelik tarım ve diğer alanlarda verilen rakamları gerçek değil. Siz gerçek rakamları söyleyince de delille cevap veremiyorlar."