Cem Küçük: Putin, Rus zenginleri bile açlığa mahkûm ediyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı işgale ilişkin olarak, "Putin, Rus zenginleri bile açlığa mahkûm ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Zengin Ruslar ve oligarklar da fakirleşiyor. Bunun son örneği 12,3 milyar dolar serveti olan Mikhail Fridman. Servetinin çoğu Londra’da. Ama İngiliz devleti tüm mal varlığını dondurdu. Kredi kartlarını iptal etti. Şu anda taksiye binecek, dışarıda yemek yiyecek parası yok. Sürekli evde yemek yiyor. Para harcayabilmek ve basit ihtiyaçlarını giderebilmek için İngiliz yetkililerden belli miktar parayı kullanımına açmasını istiyor. Fridman, El Pais dergisine verdiği demeçte AB üyesi ülkelerine girişinin de yasaklandığını söyledi." ifadesini kullandı.

Küçük yazısında şunları kaydetti:

"Putin "Ukrayna’yı işgal edeceğim" diye tutturdu. 1 aydan fazla zaman geçti, hâlâ sonuç alamadı. Ama Rus halkı 1990’lara döndü. En zenginler fakir oldu. Dünya çapında iş yapan birçok Rus zengin ülkesine döndü. Putin eserinden memnun mu acaba?.."