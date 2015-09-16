Cem Küçük: MİT TIR'larını New York Times yayımlasaydı, ABD bu işi hukukla çözmezdi

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Star yazarı Cem Küçük, "MİT TIR’ları olayının bir benzeri Amerika’da yaşansaydı, New York Times gibi herhangi bir gazete CIA TIR’larının resimlerini yayınlasaydı, iddia ediyorum hukukla çözmezlerdi bunu” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin MİT TIR’ları ile ilgili ‘en mahrem’ görüntüleri yayınladığını savunan Cem Küçük, savcılara da ‘sitemde’ bulundu. Küçük “Can Dündar’a gözaltının orada olması lazımdı” dedi.

Nagehan Alçı da “Hayır, onu bırak zaten yayınlamaya kadar gelemez, TIR’ları durduranları anında öldürürlerdi” dedi.