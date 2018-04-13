Cem Küçük, mahkemeden önce davrandı: 28 Şubat'ın generalleri bugün müebbet alacak; sıra medyada!

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye yazarı Cem Küçük, 28 Şubat davası kapsamında yargılanan askerler hakkındaki davanın bugün (13 Nisan 2018) görülecek duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının toplu olarak açıklanacağını ileri sürdü. Küçük, "Önümüzdeki dönemde Cumhuriyetimizin gerçek savcıları ve hâkimleri 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağı soruşturmasını yürütecekler ve gereken davayı açacaklar" dedi.

Savcı Hanifi Yıldırım'ın 60 kişi için ağıraştırılmış müebbet hapis cezası istediğini hatırlatan Küçük, "Doğal olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası yiyen bir sanık hukuki mecburiyet gereği tutuklanıyor. Tıpkı 15 Temmuz askerî darbecileri gibi onlar da hak ettikleri cezayı alacaklar" diye yazdı.

Cem Küçük, 28 Şubat'ın "bir medya darbesi" olduğunu iddia ederek "Milletimiz müsterih olsun. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Yüksel Kocaman ve ekibi aslanlar gibi dimdik hâlde bu vatan ve demokrasimiz için çalışan çok değerli hukuk adamlarıdır" ifadesini kullandı.

"FETÖ bitti, sıra 28 Şubatçılarda"

Küçük, "Bugün 28 Şubat darbecileri cezasını bulacak" başlığıyla yayımlanan yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu darbeciler hep aynı adamlar, hep aynı adamlardır. İşte bakın FETÖ’ye yardım ve yataklıktan yargılanan ve yargılanacak bütün Sözcü yazarlarını düşünün. Dikkat edin bu adamların hepsi 28 Şubat askerî darbesine de tam destek vermiş gazetecilerdir. Artık bu darbeci adamların saltanatı bitmiştir. Yeni Türkiye kazanmış ve Eski Türkiye tamamen kaybetmiştir."