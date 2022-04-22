Cem Küçük: Kutuplaşmadan şikâyet edenler gün gelip herkesi yargılamakla tehdit ediyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, muhalefeti eleştirirken, "Güya karşı taraf demokrasiye inanıyor. Kutuplaşmadan şikâyet ediyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevenlere hakaret ediyorlar. “Erdoğan’ı nasıl desteklersin?” diyorlar. Arkadaş böyle laf olur mu? Herkes seninle aynı fikirde olmak zorunda mı?" dedi.

Küçük, "Muhaliflerin derdi hukuk değil ki!.." başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Herkes CHP ya da İyi Parti’yi desteklemek zorunda mı? Onları destekleyince mi demokrat olunuyor? Bu nasıl bir kafa ya da mantık!..

Karşı mahalleden farklı düşündün mü, o zaman demokrat değilsin. Kutuplaşmadan şikâyet edenler gün gelip herkesi yargılamakla tehdit ediyorlar. Yani mahkeme ellerinde, hepinize hesap soracağız diyorlar.

Mesela Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, 'Devr-i sabık olacak' diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etrafını yargılayacağız diyorlar.

Sonra da 'Biz demokratız' hükmü veriyorlar. Sizlerin derdi demokrasi ve hukuk değil. Derdiniz aslında ikna edemediğiniz halk. Milleti küçümsüyorsunuz. Demokrasiye inanmıyorsunuz...

İnansanız bu kadar hakaret etmezsiniz. Ha şunu da söyleyeyim: Ortamı böyle germeniz size yaramaz. AK Parti 20 yıldır sizi sandığa gömüyor. Bu kafayla gittikçe daha çok yenilirsiniz.

Demişti dersiniz. Anadolu’daki sessiz çoğunluk olan biteni izler. Her şeyi görür ve sandık günü zaten gerekeni yapar."