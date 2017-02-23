T24 LogoT24 Logo
Medya

Cem Küçük: Kılıçdaroğlu geçmiş olsun telefonu açtı

"Tüm bunlara rağmen sadece TRT saldırıyı haber yapma gereği duymadı"

23 Şubat 2017 21:28

TGRT’de yorumculuk olan Cem Küçük, kendisine ait olan ve kardeşinin kaldığı evin kurşunlanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arayarak “Geçmiş olsun” dediğini söyledi.

TRT’nin haberi ekranına taşımadığını söyleyen Küçük, "Üstüne üstlük, haber olarak yazılmasına rağmen yayına alınmadığını öğrendim. Burada benim muhatabım Numan Kurtulmuş beydir. Bu sansürü uygulayanlara sesleniyorum. TRT sizin malınız değildir. Benim vergilerimle ayakta duran bir kurumun, canının istediğine sansür uygulama yetkisi yoktur” dedi.

ETİKETLER

cem küçükkemal kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24