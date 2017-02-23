Cem Küçük: Kılıçdaroğlu geçmiş olsun telefonu açtı

TGRT’de yorumculuk olan Cem Küçük, kendisine ait olan ve kardeşinin kaldığı evin kurşunlanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arayarak “Geçmiş olsun” dediğini söyledi.

TRT’nin haberi ekranına taşımadığını söyleyen Küçük, "Üstüne üstlük, haber olarak yazılmasına rağmen yayına alınmadığını öğrendim. Burada benim muhatabım Numan Kurtulmuş beydir. Bu sansürü uygulayanlara sesleniyorum. TRT sizin malınız değildir. Benim vergilerimle ayakta duran bir kurumun, canının istediğine sansür uygulama yetkisi yoktur” dedi.