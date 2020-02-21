Cem Küçük: Gezi iddianamesi kimseyi tatmin etmedi, yeni iddianameler hemen yazılmalı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, beraat kararıyla sonlanan Gezi davası iddianamesinin kimseyi tatmin etmediğini belirterek, "Yeni iddianameler hemen yazılmalı. Bunun sorumluluğu AK Parti’de. Eğer hesaplar sorulmazsa bu tür olaylar ileride yeniden yaşanır. Bu olayların failleri “nasıl olsa hesap soran yok” rahatlığında." ifadelerini kullandı.

Küçük, "Gezi Vandalizmi, 17-25 Aralık ve sonrası..." başlıklı yazısında, hesap sorulmadığında "Gezi Vandalizmi"nin yapanların yanına kâr kalacağını iddia ederek, "Benim gördüğüm AK Parti seçmeninin beklentisi de bu yönde." şeklinde yazdı.

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