Cem Küçük: Fatih Terim istifa etmedi, kovuldu; bu bir devlet kararı

Türkiye yazarı Cem Küçük, geçen günlerde Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Terim ile ilgili olarak "Fatih Terim'in görevinden ayrıldığı ya da istifa ettiği sözleri bütünüyle yalandır. Bilakis Fatih Terim çok açıkça kovulmuştur. Bu bir devlet kararıdır" iddiasını ileri sürdü.

Terim, iki damadıyla birlikte "Kebapçı Selahattin"in mekânını basmış; olayın kamuoyunda büyük tepki görmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında "Damadımın ablası taciz edildi", "Edepsiz davete icabet ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kendisine yönelik olarak "istifa" çağrısında bulunan eski Milli Takım kalecisi Rüştü Reçber'e "Hayat, ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi" diyen Terim, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

Cem Küçük'ün "Fatih Terim ve devlet" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fatih Terim'in damatlarıyla beraber Alaçatı'da mekân basmasının TCK'ya göre bir suç ve alenen skandal olduğundan hareketle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir ve bunu herkes öğrenecek, yeter artık" diye yazmıştım. Yazdıklarım yine her zaman olduğu gibi hayata geçti. Bu topraklarda büyük harfle bir DEVLET kavramı şükür ki hâlâ vardır ve sanırım Fatih Terim de bu olayla beraber büyük harfle DEVLET olgusunun ne olduğunu öğrenmiştir ve daha da öğrenecektir.

Büyük harfle DEVLET asla kendi itibarını zedeleyecek çeteleşme ve mafyalaşmaya izin vermez. Türk tarihine bakıldığında mensupları kim olursa olsun her türlü mafya çetesinin ve suç örgütünün muhakkak bedelini ödediği görülecektir. Anayasal sistemin içine sızmış çeteler ve mafyalar için de bu söylediklerim geçerlidir. Bir dönem olur ve o konjonktürde o mafyalar ve çeteler kendini dokunulmaz sanır ama bir süre sonra o kriminal tiplere büyük harfle olan DEVLET aklı haddini bildirir. Adalet DEVLETimizin temelidir. Milletimizin vicdanında o yüzden hâlâ DEVLET kavramının kutsal bir anlamı vardır.

Fatih Terim olayında da büyük harfle DEVLET kavramı devreye girmiş, adaleti tesis etme sürecini başlatmıştır ve bu süreç daha da sürecektir. Milletimizin vicdanında açılan yaraya merhem sürülmüştür. Hiç kimsenin dokunulmaz olmadığı görülmüştür. Fatih Terim'in görevinden ayrıldığı ya da istifa ettiği sözleri bütünüyle yalandır. Bilakis Fatih Terim çok açıkça kovulmuştur. Bu bir DEVLET kararıdır. Terim'in damatlarıyla beraber mekân basmasını millet vicdanı kabul etmemiş ve DEVLET aklı da gereğini yapmıştır.