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Cem Küçük: Erdoğan nemaları kesildiği için ağlayan bu güruha haklı olarak 'münafık' dedi

"Olmayan akıllarıyla çırılçıplak ortada kaldılar"

08 Mayıs 2018 15:13

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bir süredir dillendirilen "Oyumu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a vereceğim ama milletvekilinde başka partiye" söylemine tepki gösteren "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nemaları kesildiği için ağlayan bu güruha haklı olarak 'münafık" dediğini söyledi. Küçük, "Çünkü bu 'çıkarcı grup' aslında AK Parti üzerinden her istediğini alıyordu" diye yazdı.

Erdoğan, 5 Mayıs 2018'de katıldığı Kayseri AKP İl Kadın Kolları Kongresi'nde, "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" sözlerini eleştirdi" diye konuşmuştu.

Küçük, "TBMM'de çoğunluğu muhalefet alırsa..." başlığıyla (8 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

"Birisi köşesinden ahlak dersi verip neo-kapitalizmi yerin dibine batırırken (!) belediyeleri söğüşlüyordu. Bazıları boş beleş kitaplarını bakanlıklara satıp milyonları cebe atıyordu. Birileri vekil olmak için yana yakıla PR yapıyordu. Yani her yöntemle köşeleri dönüyorlardı. Hatta bazıları Erdoğan'a ekranlarda, 'Azizim Erdoğan bizi dinlese iyi ama dinlemiyor' diye kendince ahkâmlar kesiyorlardı. Bu adamları en zor zamanlarda asla ortada göremezsiniz. Zerre riske girmezler ama her türlü ahlaksızlığı yapıp ahlak satarlar.

İşte tamamen çıkarcı ve ahlaksız bu güruh şimdi AK Parti'den memnun değilmiş ve oy vermeyecekmiş. Tamamı referandumda 'hayır' oyu veren, açık açık 'evet' diyemeyenler konumları gidince birden demokrat kesildiler. Olmayan akıllarıyla çırılçıplak ortada kaldılar."

 

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