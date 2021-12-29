Cem Küçük: Doların yükselmesinin sebebi vatandaşın gidip dolar almasıydı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Muhalefet, 20 Aralık gecesi olanları da anlamakta zorlanıyor. Çünkü doların yükselmesinin sebebi vatandaşın gidip dolar almasıydı. Şimdi düşmesinin sebebi de vatandaşın dövizini bozdurup TL alması. Hepsi bu kadar basit. Ekstra bir şey yok. Komplo yok..." görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Muhalefet 20 Aralık'ta AK Parti hükûmetinin aldığı kur korumalı TL mevduatının piyasaya olan etkisinden kurtulamadı. O gün bugündür psikolojik güç AK Parti’ye geçti. 128 milyar dolar nerede diye aylarca komplo peşinde koşan muhalefet o paranın kaybolmayacağını biliyor. Nitekim Nurettin Canikli tek tek anlattı. Tabii ki o para çalındı iması yapıyor muhalefet ama inandırıcı değil. 20 Aralık gecesi olanları da anlamakta zorlanıyor. Çünkü doların yükselmesinin sebebi vatandaşın gidip dolar almasıydı. Şimdi düşmesinin sebebi de vatandaşın dövizini bozdurup TL alması. Hepsi bu kadar basit. Ekstra bir şey yok. Komplo yok... CHP dün 20 Aralık’tan bu yana kayıpları olanların haklarını arayacaklarını söyledi. Hukuken destek de vereceğiz dedi. O kaybı nasıl arayacaksınız Allah aşkına? Kendi tercihiyle gidip dolar alıp zarar edenin hakkı nasıl aranır? Aranamayacağını en iyi CHP biliyor." düşüncesini dile getirdi.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlesiyle doların düşmesine anlam veremiyor. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Ortada kaldılar. Hâlâ arada birileri zengin oldu kafasındalar. Nureddin Nebati kamunun tek kuruş dolar satmadığını da söyledi.

Son iki üç ayda yaşananlara bakarak Erdoğan gidici diye düşünen, AK Parti sıfırı çekecek sanan muhalefet tek hamleyle mat oldu."