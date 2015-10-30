Cem Küçük: Devletin FETÖ medyasına el koyması en doğal hakkı, diğer FETÖ medyasına da er ya da geç el konacak!

Star yazarı Cem Küçük, İpek Medya Grubu'na kayyum atanarak el konulmasına ilişkin olarak, "Türk devletinin FETÖ medyasına el koyması en doğal hakkıdır ve diğer FETÖ medyasına da er ya da geç el konacak" dedi.

Dün Kanal 24'te'ki program sırasında Doğan Şentürk ve Fatih Portakal öncülüğündeki FOX Haber ekibini hedef alarak, "FOX'taki arkadaşlar bence akıllı olsunlar" diyen Küçük, "Fox TV’deki haber müdürü Ercan Gün ve haber koordinatörü Doğan Şentürk’ün FETÖ militanı olduğunu bilmeyen yok. Bu iki isim açık açık devlete ve hukuk kurallarına meydan okuyor" iddiasında bulundu. FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal'a da tehdit içeren ifadelerle seslenen Küçük, "Fatih Portakal, Türk devleti FETÖ’yü bitiriyor, bitirecek. Terör örgütüne yardım etmek ağır suçtur ve altından kalkılmaz. Bilmem anlatabildim mi?" ifadesini kullandı.

Küçük'ün Star'da "Kayyuma devredilen FETÖ medyası ve samimiyetsiz tipler!" başlığıyla yayımlanan (30 Ekim 2015) yazısı şöyle:

İki gün önce FETÖ finansörü Akın İpek’in yaptığı illegal işlerden ötürü şirketlerine kayyum atandı. Bunların içinde medya şirketleri de vardı. Artık bir terör örgütü olan FETÖ’nün medyasına el konması hayatın olağan akışına da uygun. Akın İpek’in şirketlerine terörü finanse ettiği için müdahale edildi. Tıpkı Pablo Escobar’a ABD’nin yaptığı gibi Türk devletinin FETÖ medyasına el koyması en doğal hakkıdır ve diğer FETÖ medyasına da er ya da geç el konacak.

FETÖ medyası kayyuma devredilince paralel militan ve sözde demokratların içler acısı halini her birlikte gördük. Bir kere kayyum ve polisler oraya elinde hukuk kararıyla geldi. Tarık Toros ve Erhan Başyurt’un polise müdahalesi ve mahkeme kararını tanımaması açık suçtur. Bu ikisi hakim kararını yok saydıkları için hukuken bunun bedelini ödeyecekler. Özellikle Tarık Toros mafya lideri gibi kanun kuvvetlerine eşkıyalık yaptı.

Akın İpek medyasının kayyuma devredilmesi tartışmasız doğru ve haklıdır. Kimse medya özgürlüğü gibi boş laf etmesin. Fox TV’deki Fatih Portakal’a milli güvenlik konularındaki duyarsızlığını üzülerek izliyorum. FETÖ, PKK ile birlikte Türk devletinin 1 numaralı düşmanıdır. Kırmızı Kitap’a girmiş bir suç ve terör örgütüdür. Fox TV’deki haber müdürü Ercan Gün ve haber koordinatörü Doğan Şentürk’ün FETÖ militanı olduğunu bilmeyen yok. Bu iki isim açık açık devlete ve hukuk kurallarına meydan okuyor.

Fox’un patronu Rupert Murdoch’la ilgili İngiliz mahkemesinin kararı ortadadır. 2011 yılında Türkiye’deki FETÖ medyası gibi telekulak skandalına karışan Rupert Murdoch’un gazete ve televizyon kanalları hakkında İngiltere’de büyük bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma sırasında Murdoch medyasına savaş açan İngiltere Başbakan’ı Cameron, kameralar karşısında Murdoch’u açık açık uyararak bir daha İngiltere sınırları içinde hiçbir tv kanalının hissesini satın almasına izin vermeyeceklerini duyurdu. News of the World gazetesi İngiliz devleti tarafından kapatıldı. İki kanalı uydudan çıkarıldı. O zaman niye basın özgürlüğü diye ortalığı ayağa kaldırmadınız?

Ha bu arada Türk devleti, İngiliz devletinden Murdoch’un kanallarıyla ilgili emsal kararları isteyecek. Türkiye’deki Fox TV sömürge televizyonculuğu yapıyor. Her türlü pislik ve suça batmış FETÖ ile işbirliği içinde olmak açık suçtur ve cezası hapistir. Bu satırların yazarının geçmişte yazdıkları ve sonuçları ortadadır. Fatih Portakal, Türk devleti FETÖ’yü bitiriyor, bitirecek. Terör örgütüne yardım etmek ağır suçtur ve altından kalkılmaz. Bilmem anlatabildim mi?

Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın sayılı hukuk firmalarından Robert Amsterdam &LLP Partners ile anlaştı. Kozanlı Ömer’in arşivinin FBI tarafından Türk savcılarına gönderilmesinde bu adamın katkısı büyük. Yasadışı Telekulak iddianamesini iyi okumakta fayda var. ABD bize nasıl Apo’yu verdiyse, vakt-i zamanı geldiğinde çıkarları elverirse FETÖ liderini de paketleyip verecektir. İçerideki sömürge ve samimiyetsiz tipler ABD ve AB’nin açıklamalarına kanmasınlar. ABD terör örgütlerinin medyasına, İngiltere Murdoch’a ne yaptıysa biz de FETÖ medyasına aynısını yapıyoruz.

Ayrıca kayyuma atanma esnasında tam altı saat Kanaltürk ve Bugün binasında kalan CHP’li Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem’le Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı anlamak mümkün değil. Demek ki Gürsel Tekin ve Mustafa Sarıgül’ün korktukları bir şeyler var. Gürsel Tekin herhalde Yargıtay’daki dosyasından korktuğu için üç adamını FETÖ’ye desteğe yolluyor. Murat Hazinedar geçen Ramazan ayında FETÖ’nün iftarına gitmişti. CHP’lilerin FETÖ aşkı insanın gözünü yaşartıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu izah eder artık.

Bir de zamanlamaya dikkat çeken, şimdi sırası mı diyenler var. Seçim sonrası olsaydı da zamanlamaya bir şey diyenler olurdu, üç hafta önce de. Bu kararın AK Parti’yle zerre ilgisi yok. Ülkücü, sosyal demokrat, muhafazakar ve hatta ateist hukuk adamları bu kararları alıyor. Milli duruş noktasında hangi görüşten olursa olsun devlet içinde sıkıntı yok. CHP’yi, MHP’yi ve her türlü görüşü destekleyen medya fazlasıyla olmalı ama FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin asla olamaz.