Cem Küçük: Davutoğlu kafası Türkiye'yi mahvetti; alem-i İslam'a da kaybettirdi

Cem Küçük, 2010'da Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi hakkındaki tartışma yaratan “Radikal İslamcılarla ve Mavi Marmara’daki manyak tiplerle yolların ayrılması gerek" sözleri sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"Şu an Türkiye'min çıkarı ABD, İngiltere ve İsrail ile iyi ilişkiler yürütmekse de bunu sonuna kadar savunurum ve savunuyorum" diyen Küçük, "Davutoğlu'nun hayalci politikaları hem ülkemize hem alem-i İslam'a kaybettirdi. Artık gerçekçi bir dış politika hattında yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Rus uçağı olayında da Davutoğlu kafası Türkiye'yi mahvetmiştir" diyen Küçük, "Rusya ile de kavga etmemiz çok yanlıştı. Mühim olan milli menfaatlerdir. Davutoğlu'nun ideolojik Batı düşmanı politikası Türkiye'ye zarar vermiştir. Türkiye yeni dönemde çok daha akıllı ve gerçekçi olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Cem Küçük'ün tweetleri şöyle: