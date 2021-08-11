Cem Küçük: Büyük devletler göçmen alırlar; ABD göç aldı, süper güç oldu; Avustralya almadı normal bir ülke oldu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, son dönemde Afganistan'dan gelen sığınmacılarla birlikte tartışılmaya başlanan göçmen meselesiyle ilgili olarak, "Göçmen ya da mülteci bir ülkeye uzun vadede faydalıdır. Büyük devletler göçmen alırlar. Bunun örneği 20. yüzyılın başında ABD ve Avustralya örnekleridir. ABD göç aldı, süper güç oldu. Avustralya almadı normal bir ülke oldu..." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "Afganlar Taliban’dan kaçıyor. Amerika çekildi. Taliban ABD ya da merkezî hükûmetle iş birliği yaptığını düşündüğü bazı isimleri öldürecek. O yüzden 38 milyonluk Afganistan’da 1 milyonluk iç göç var şu an. Bazıları da Pakistan, Hindistan, İran ve bize geliyorlar. Neden? Çünkü ülkede kalırlarsa ölecekler. Tabii ki kurallı olmalı. Kaçak önlenmeli. Ömer Çelik’in dediği gibi; "Türkiye göçmen kampı değil." İnsanların neden göç ettiğine bakıp, o sorunları çözmek lazım. Ne yazık ki ABD ve diğer büyük güçler inisiyatif almıyorlar. Meseleleri çözmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Trump bile 'ben göçmenlere değil yasa dışı yollardan gelmesine karşıyım' dedi. Bizde bazıları, herkes değil, direkt göçmene karşı. Önceden saç ektirmiş Arap görünce mideleri bulanırdı, şimdi de Suriyeli, Afgan görünce. Ha bir de Katarlı görünce...

Türkiye’de makul insanlar var. Düzensiz göç olmasın, eyvallah. Suça bulaşanlara gereken hukuki cezalar verilsin. Ama topyekûn insanlara karşı olmak faşizmdir!..

Bu topraklarda bazılarında faşizm var ama Allah’tan geniş çaplı değil. Bir şeyi anlamak lazım. AK Parti’ye oy kaybettirse de, zararı olsa da Suriye politikası da Afgan politikası da doğrudur. Başkan Erdoğan bu politikaları bence sürdürecektir."