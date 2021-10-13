Cem Küçük: Boğaziçi Üniversitesi’nde emekli hocalar ofislerinde oturmaya devam ediyor, diğer hocaların üzerinde ciddi bir baskı kuruyor, alenen korku yayıyorlar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gündemi değerlendirdi. Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Naci İnci ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktaran Küçük, “Boğaziçi’nde ilginç bir durum daha var” diyerek okulun emekli hocalarına dikkati çekti.

Cem Küçük’ün aktardığına göre, Prof. İnci, rektörlüğe atanmasını protesto eden öğrencilerin yolunu keserek arabasının üzerine çıkmasını “vandallık” olarak değerlendirdi. "Üniversitede huzur istemeyen bir kesim olduğunu ileri süren” Prof. İnci, “Arabanın üzerine çıkılmasıyla daha büyük bir şey hedefleniyor" dedi. Boğaziçi’nde lisans eğitimini ise MİT, Harvard, Princenton’la yarışır düzeyde olduğunu söyleyen Prof. İnci, "Peki ama dünya çapında işler niye çıkmıyor?" sorusuna, "Batı üniversitelerinde akran baskısı var" diye yanıt verdi.

Yazısında Danıştay’ın rektörün disiplin yetkisini iptal ettiğine dikkati çeken Cem Küçük, “Kim disiplin amiri? Dekanlar, yüksek kurul üyeleri, enstitü müdürleri... Dekana işlem yapılması için gönderilmiş ama dekanlar ceza vermiyor. Çünkü onlar da bir kısmı mahalle baskısından bir kısmı ideolojik sebeplerle disiplin suçlarına ceza vermemişler. 149 tane gönderilmiş ve 35 tanesi hakkında işlem yapılmış. Koskoca dekanlar görevlerini yapmıyorlar. Yazık günah değil mi?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan “Boğaziçi’nde ilginç bir durum daha var” diyen Küçük devamında, “Okulda emekli hocalar var. Derslere devam ediyorlar. Emekli olduktan sonra da ofislerinde oturmaya devam ediyorlar. Ve üniversitede yönetim çalışmasın diye her şeyi yapıyorlar. Diğer hocaların üzerinde ciddi bir baskı kuruyorlar. Alenen korku yayıyorlar. Kendilerini üniversitenin sahibi sanıyorlar. Sanki babalarının malı okul” ifadelerini kullandı.

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