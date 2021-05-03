Cem Küçük: AK Parti’nin farkı öz eleştiri yapmasıdır; hem kongreler hem de cumartesi günkü maçlar için bir öz eleştiri şart

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 17 günlük tam kapanma olmasına rağmen, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ve Giresunspor'un maçlarında, stadyuma seyirci alınmasına tepki gösterdi. "Hükümetin politikalarını genel itibarıyla onaylayan ve destekleyen biriyim ama cumartesi günkü görüntüyü onaylamam mümkün değil" diyen Küçük, "Hem kongreler hem de cumartesi günkü maçlar için bir öz eleştiri şart" diye yazdı.

Küçük, “Gel gör ki, kurallar Adana ve Giresun’da cumartesi işlememiş. Olmaz böyle. Hazreti Ömer adaletiyle ünlüydü. Adalet yoksa insanlar arasında huzursuzluk çıkacağını biliyordu. O yüzden adaleti herkes için uygulamalıyız. Tam kapanma her ilde farklı değil. Bana cumartesi yüzlerce kişi statlardaki insanları sordu. Ben hükûmetin politikalarını genel itibarıyla onaylayan ve destekleyen biriyim. Ama cumartesi günkü görüntüyü onaylamam mümkün değil.

'Efendim, CHP’liler hiç eleştiri yapıyor mu?' Yapmadığı için 70 yıldır iktidar değil. AK Parti’nin farkı öz eleştiri yapmasıdır. Hem kongreler hem de cumartesi günkü maçlar için bir öz eleştiri şart. Emin olun eleştiri çok iyi ve faydalı bir şey" ifadelerini kullandı.

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