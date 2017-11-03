Cem Korkmaz gözyaşlarıyla uğurlandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- İSTANBUL\'da oturduğu dairede önceki akşam yaşamına son veren oyuncu, Youtube fenomeni 30 yaşındaki Cem Korkmaz, Bursa\'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şahan Gökbakar\'ın başrolünü oynadığı \'Recep İvedik 4\'te \'Halil ibrahim\' karakterini canlandıran, Cem Yılmaz\'ın \'Arog\' filminde rol alan ve Youtube\'de \'Oha Diyorum\' kanalı ile geniş hayran kitlesi yakalayan Cem Korkmaz\'ın cenazesi, İstanbul\'daki otopsi işlemlerinin ardından, sanatçı babası Muhittin Korkmaz tarafından toprağa verilmek üzere dün akşam saatlerinde Bursa\'ya getirildi.

ULU CAMİİ\'DE CENAZE NAMAZI KILINDI

Ulu Camii\'de Cem Korkmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Korkmaz\'ın babası Muhittin Korkmaz, annesi Engin Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile Bursaspor eski Kaptanı Sinan Bür, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töreninde anne Engin Korkmaz ayakta durmakta güçlük çekti, gözyaşlarını tutumayan baba Muhittin Korkmaz taziyeleri kabul etti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cem Korkmaz\'ın cenazesi Pınarbaşı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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