Cem Karaca’nın hiç yayınlanmayan kaydı 43 yıl sonra raflarda

2004’te hayatını kaybeden efsane müzik sanatçısı Cem Karaca’nın notlarını, şarkı listesini ve kayıtlarını yıllarca arşivinde saklayan İzzet Öz, tam 43 yıl sonra 2 Şubat’ta Karaca’nın Moğollar’la birlikte kaydettiği kaydı ‘2.2.1973’ ismiyle yayımlayacak.

Öz, Karaca’nın farklılığı yüzünden hep ceza çektiğini söylerken “O zamanlar 20’li yaşlardaydık hepimiz. Kaydı yaptık ve hatıra olarak ben sakladım. Cem’i el yazısıyla aldığı notları da... Kayıtlar o zamanki teknolojinin çok üstünde. Yıllar sonra Cem ölmeden evvel ona dinletecektim, nasip olmadı. 8-9 ay önce Cahit Berkay’a dinlettim, inanamadı, çok duygulandı. Şimdi ölüm yıldönümünde Cem’i anmak için böyle bir şey yapıyoruz. Tam 43 yıl sonra yayınlıyoruz bu kayıtları” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in haberine göre Türk müziğinin başka bir efsane ismi Cahit Berkay, yıllar sonra kayıtları dinlediğinde nasıl duygulandığın “Ankara’da yazın Gençlik Parkı’nda, kışın Güneypark Gazinosu’nda çalardık. Hem Cem Karaca’yla hem Barış Manço’yla konser verdik orada. 1973’te bu kaydı yaptığımız hafızamdan silinmiş. Bunca yıl bu kadar güzel saklanması da mucize. Çünkü bantlar yıllar geçtikçe yerçekimine dayanamaz, zarar görür. İzzet, sağlıklı bir şekilde koruyabilmiş. Dinlediğimde çok duygulandım, ‘Vay be, böyle mi çalıyormuşuz’ dedim. Bu olağanüstü bir anı…” sözleriyle anlattı.