T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Karaca'nın eşi O Ses Türkiye'de

"Müzik evrensel bir barış, sesimizi saklamayalım"

01 Ocak 2017 00:19

2004 yılında hayatını kaybeden sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca O Ses Türkiye'ye katıldı.

Yarışmada 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendiren İlkim Karaca, sibel Can hariç 4 jüri üyesini de kendine döndürmeyi başardı.

Mutluluğunu "Alkışlar Cem Karaca için olsun. Bugün bizimle hissediyorum. Hayalimde olan bir sahneydi. Güzel bir hatıra bırakmak benim için güzel bir hayaldi. Herkesi buraya davet ediyorum. Müzik evrensel bir barış. Sesimizi saklamayalım. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum" sözleriyle anlatan İlkim Karaca, Murat Boz'u seçti.  

ETİKETLER

O Ses TürkiyeCem Karacaİlkim Karacamüzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24