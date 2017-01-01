Cem Karaca'nın eşi O Ses Türkiye'de

2004 yılında hayatını kaybeden sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca O Ses Türkiye'ye katıldı.

Yarışmada 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendiren İlkim Karaca, sibel Can hariç 4 jüri üyesini de kendine döndürmeyi başardı.

Mutluluğunu "Alkışlar Cem Karaca için olsun. Bugün bizimle hissediyorum. Hayalimde olan bir sahneydi. Güzel bir hatıra bırakmak benim için güzel bir hayaldi. Herkesi buraya davet ediyorum. Müzik evrensel bir barış. Sesimizi saklamayalım. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum" sözleriyle anlatan İlkim Karaca, Murat Boz'u seçti.