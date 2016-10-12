Cem Karaca'nın ailesi 26 bin lira tazminat ödeyecek

14 yıl önce sözleşme yapıp avans almasına rağmen albüm yapamayan Cem Karaca'ın yasal mirasçıları olan eşi ve oğlu 26 bin 700 liralık tazminat ödeyecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 14 yıl önce açılan davaya göre Meis Müzik, sanatçı Cem Karaca ve yakın arkadaşı müzisyen Uğur Dikmen'le albüm sözleşmesi imzaladı.



Sözleşmeye göre üç ay içinde bir kaset yapılacak ve tüm telif, yayın ve çoğaltma hakları şirkete devredilecekti. Karaca ve Dikmen, kaset yapılması karşılığında müzik şirketinden 400 lira aldı. Kaset tesliminde 600 lira daha alacaklardı. Ancak kaset hazırlanmadı.

Cem Karaca ölünce eşi ve oğlu davalı oldu

Meis Müzik de 2002'de 15 bin dolar cezai şart parası ile maddi zararlarının 26 bin 700 lira olduğunu belirterek faizinin de hesaplanmasını isteyerek dava açtı. Karaca sözleşmeden 7 yıl sonra 2004'te vefat edince yasal mirasçıları oğlu Emrah Karaca ve eşi İlkim Karaca davalı oldu. Mahkeme üç yıl önceki gerekçeli kararında tarafların ortak kusurlarının bulunduğunu açıkladı. Mahkeme, sözleşmeden doğan 5 bin dolar cezai şart parasının davalılar Uğur Dikmen ile Cem Karaca'nın mirasçıları Emrah Karaca ve İlkim Karaca'dan tahsiline karar verdi.

Yargıtay müzik şirketi lehine kararı bozdu

Müzik şirketinin talep ettiği tazminat davası ise reddedildi. 14 yıl süren tazminat davası, iki kez Yargıtay'a gidip geldi. Yerel mahkeme kararında direndi. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21 Ekim 2015'te tazminat talebinin de değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Yargıtay, tazminat talebinin reddini uygun bulmayarak davayı Meis Müzik şirketi lehine bozdu. 26 bin 700 liralık tazminat davası sürece başladı. Dava, geçtiğimiz gün yapılan son duruşmasında ertelendi.